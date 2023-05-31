Подоляк — на угрозы Путина из-за налета дронов: Он в состоянии аффекта. Инструментов, кроме понтов, почти не осталось 31 мая, 12:16 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Атака дронов на Москву показала тестирование внутренней системы безопасности России, контроля за происходящим в рамках которой нет, а реакция диктатора Владимира Путина свидетельствует о его состоянии аффекта, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Об этом он сказал в эфире Сніданку з 1+1 в среду, 31 мая.

Накануне Путин снова пригрозил Украине «зеркальными действиями», комментируя налет беспилотников на Москву и область. Киев заявил, что не имеет к этому прямого отношения. По словам Подоляка, глава Кремля «не может логически мыслить».

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«А что такое „зеркальные“? Они [россияне] же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: „Вот уже именно сейчас мы должны какие-то очень мощные действия сделать, потому что мы еще не начинали“. Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что „мы еще не начинали“, потеряв в целом более 400 тысяч… Это говорит о нарастающей неадекватности России», — сказал он.

Также советник главы ОП Подоляк заявил, что политическая элита скептически смотрит на Путина, а внутреннее информационное пространство уже «с непониманием» относится к любым его словам.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили неподалеку от резиденции российского диктатора Путина Ново-Огарево.

Путин в комментарии пропагандистам обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и массированные обстрелы украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.

Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».

