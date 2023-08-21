«Сирена будет звучать и в Москве». Атаки украинских БПЛА на территорию РФ, перспективы по F-16 и ситуация на фронте — интервью с экспертом 21 августа, 19:53 NV Премиум Истребитель F-16 на авиабазе в Дании, 20 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Алексей Гетьман, военный эксперт, рассказал в интервью Radio NV, как атаки БПЛА на территорию РФ заставят мэрию Москвы включать сигнал воздушной тревоги и на территории российской столицы и что ожидать с появлением F-16 в составе ВСУ.

— Накануне премьер-министр Дании сказала, что 19 самолетов может передать Дания. Президент Зеленский после посещения Нидерландов сказал о 42 F-16. И уже начинается обучение. На ваш взгляд, насколько сами такие новости могут влиять на то, как чувствуют себя оккупанты?

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— Война у нас гибридная, мы это словосочетание уже почти не используем. А гибридная — это в том числе и информационная составляющая этой войны, она очень важна. Поэтому просто информация о том, что вскоре появятся F-16 на защите нашего неба — это уже влияет на россиян, по крайней мере на их пилотов. Потому что они прекрасно понимают, что бороться с F-16 им будет крайне трудно, почти невозможно. Этот самолет превосходит любые самолеты Российской Федерации тем, что, очень сокращенно, он имеет менее эффективную отражающую поверхность, то есть менее заметен для радиолокационных станций как наземных, так и бортовых, на самолетах врага.