РФ нанесла удар дронами по Львовской области: повреждены жилые дома

Днем 1 ноября россияне атаковали Львовскую общину дронами . Повреждено пять .жилых домов и автомобиль в кооперативе Агрохимик, а в Рясном-Русском шахед упал на недостроенный дом. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Он добавил, что в Подрясном обломки дрона повредили два грузовых автомобиля, один легковой и пустующее складское здание. Пострадавших и погибших нет.

Фото: Андрей Садовый / Telegram

В ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.

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В результате российских ударов в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии. В Днепропетровской области без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. В Винницкой области ударам подверглись объекты энергетики и инфраструктура мобильной связи. В Житомирской области обесточено более 650 населенных пунктов. Также сообщается о попаданиях в Хмельницкой области.