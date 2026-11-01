РФ нанесла удар дронами по Львовской области: повреждены жилые дома

1 ноября, 13:48
Google Читайте NV в Google
Последствия российской атаки на Львовскую область (Фото: Андрей Садовый / Telegram)

Последствия российской атаки на Львовскую область (Фото: Андрей Садовый / Telegram)

Днем 1 ноября россияне атаковали Львовскую общину дронами. Повреждено пять .жилых домов и автомобиль в кооперативе Агрохимик, а в Рясном-Русском шахед упал на недостроенный дом. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Он добавил, что в Подрясном обломки дрона повредили два грузовых автомобиля, один легковой и пустующее складское здание. Пострадавших и погибших нет.

Андрей Садовый / Telegram
Фото: Андрей Садовый / Telegram

В ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.

Реклама

В результате российских ударов в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии. В Днепропетровской области без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. В Винницкой области ударам подверглись объекты энергетики и инфраструктура мобильной связи. В Житомирской области обесточено более 650 населенных пунктов. Также сообщается о попаданиях в Хмельницкой области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Львов Российская агрессия Обстрел Война России против Украины атака шахедов

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies