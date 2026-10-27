Оккупированную Луганскую область массированно атаковали дроны: вероятно, поражен склад боеприпасов россиян — видео

27 октября, 09:21
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Дроны атаковали оккупированный Луганск (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Дроны атаковали оккупированный Луганск (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

В ночь на вторник, 27 октября, территория оккупированной Луганской области подверглась массированной атаке беспилотников. В областном центре прогремела серия взрывов, предположительно, поражен склад боеприпасов, сообщает Telegram-канал Exilenova+.

По данным Telegram-канала, атака дронов продолжалась несколько часов. Сообщается о попадании в склад боеприпасов в населенном пункте Хрустальный. Вторичная детонация продолжалась в течение часа.

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В ночь на 23 октября Луганск также атаковали дроны. После серии взрывов в части города возникли перебои со связью и электроснабжением.

21 октября сообщалось, что в оккупированном Луганске беспилотник атаковал бывшее здание Укртелекома, где сейчас размещаются подконтрольный оккупантам оператор Лугаком и так называемый Центр телекоммуникационных услуг.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Луганск Луганская область Боеприпасы Оккупированные территории

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