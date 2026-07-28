В ночь на вторник, 28 июля, временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Сообщается об ударе по электроподстанции в Феодосии.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, после взрыва местные жители сообщали о мерцании света и падении напряжения в Симферополе и Севастополе, а также об отключении электричества в Керчи и Феодосии.

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Представители оккупационных властей полуострова на данный момент не сообщали информацию о последствиях атаки.

В ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму было слышно пролет дронов и мощные взрывы. БПЛА были замечены над Феодосией — вероятно, удар был нанесен по позициям РЛС оккупантов на горе Тепе-Оба. Позже появилась информация о поражении подстанци, в городе пропал свет.

27 июля так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в оккупированном городе ввели ограничения электроснабжения.

По его словам, отключение электроэнергии было введено, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме Крыма.

Он также добавил, что на энергетических объектах был введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.