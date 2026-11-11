Россияне атаковали критическую инфраструктуру Кривого Рога: город частично без света, перебои с теплом, вода и больницы на генераторах
РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Кривого Рога (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
Вечером 10 ноября российские оккупационные войска атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате удара город частично остался без электроэнергии.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что часть больниц и насосных станций водоканала работают на генераторах.
По словам Вилкула, к утру удалось запустить городской электротранспорт в штатном режиме. Также ведутся работы на котельных. Однако ранее он сообщал, что стабилизировать теплоснабжение будет сложнее, чем системы водоснабжения и канализации.
В результате обесточивания в одной из шахт оказались заблокированы девять работников. Спасатели эвакуировали их на поверхность.
Помимо объектов гражданской инфраструктуры, в результате удара были повреждены пять жилых домов.
Вилкул отметил, что ситуация сложная, но в городе работают все службы, больницы и социальные учреждения.
По его словам, на объектах всю ночь велись и сейчас продолжаются восстановительные работы. Задействованы бригады энергетиков, специалистов теплоснабжения и всех коммунальных служб.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук писал, что россияне пытаются «заморозить» Кривой Рог, нанося удары по критической инфраструктуре.
Вилкул также сообщил, что в Никопольском районе россияне атаковали дронами Никополь, а также Покровскую и Марганецкую громады. Обошлось без потерь.
Всего за ночь украинские военные сбили в этом регионе 28 российских БпЛА.