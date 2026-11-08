Российские беспилотники ударили по многоквартирному дому и отелю в Кременчуге, на обоих объектах пожары

8 ноября, 20:28
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Два российских беспилотника атаковали Кременчуг вечером 8 ноября (Фото: kremenchug.pl.ua)

Два российских беспилотника атаковали Кременчуг вечером 8 ноября (Фото: kremenchug.pl.ua)

Вечером 8 ноября Россия ударила беспилотниками по отелю и многоквартирному дому в Кременчуге, в результате чего в обоих местах прилетов возникли пожары.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

«В Кременчуге зафиксировано попадание вражеских БПЛА на двух локациях. Поврежден многоквартирный жилой дом. Возник пожар. Также произошло попадание с последующим пожаром в здание гостиницы», — заявил он.

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Глава Полтавской ОВА отметил, что на места прилетов направлены все соответствующие службы, а информация о масштабах разрушений и травмированных уточняется.

29 октября россияне атаковали дроном многоэтажный дом в Кременчуге. Тогда погибли три человека и пострадали 15, в том числе трое детей.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Кременчуг Российские беспилотники Война России против Украины российские атаки

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