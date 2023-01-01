Ночная атака РФ на Киевскую область: в результате удара дронами был поврежден объект инфраструктуры 1 января, 10:10 В Киевской области в результате атаки РФ с помощью дронов был поврежден объект инфраструктуры (Фото:Андрей Небытов/facebook.com)

В Киевской области в результате ночной массированной атаки РФ с помощью иранских дронов был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, РФ целилась в объекты энергетической инфраструктуры региона.

Всего по области было выпущено почти три десятка беспилотников.

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«Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах избиения работали экстренные службы», — написал Кулеба.

Практически всю новогоднюю ночь в Киеве и области звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе.

В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.

По данным столичных властей, в Киеве силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных целей.



