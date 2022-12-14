«За Рязань!». Атакой дронов-камикадзе на Киев РФ пыталась отомстить за удары по ее аэродромам — видео 14 декабря, 09:45 ПВО сбила над Киевом 13 дронов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Новая террористическая атака дронов-камикадзе на Киев в среду, 14 декабря, стала ответом РФ на удары по ее военным аэродромам.

Об этом свидетельствует надпись «За Рязань!!!» на одном из сбитых ПВО иранских беспилотников.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы на военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и Дягилево под Рязанью произошли 5 декабря.

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По некоторой информации, по ним были нанесены удары украинских беспилотников.

В результате атаки были ликвидированы трое российских военных, еще несколько получили ранения.

Кроме того, взрывы повредили как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Вероятно, новой атакой на Киев российские военные пытались отомстить за указанные потери.

Как рассказали в городской военной администрации, над столицей и областью было сбито 13 дронов-камикадзе Шахед, которые РФ выдает за Герань-2. Никто из людей не пострадал, однако обломки беспилотников повредили административное здание и несколько жилых домов.