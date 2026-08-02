В ночь на воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали Харьков беспилотниками . Попадания зафиксированы в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах. Пострадали по меньшей мере три человека.

Обновлено в 06:49. Зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, обошлось без пострадавших.

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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Индустриальном районе зафиксировано несколько ударов.

В результате атаки пострадали три человека: 74-летний мужчина, 8-летняя девочка и 13-летний мальчик. У всех пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании БПЛА типа Молния в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется.

1 августа в результате российской атаки на склад в Харькове, которым пользовались издательство Ранок и сеть книжных магазинов КнигоЛенд, было уничтожено около 600 тысяч учебников, а также книжная продукция общим тиражом около 8 миллионов экземпляров.

Как сообщил директор издательства Ранок Виктор Круглов, сумма ущерба от удара составляет около 1 млрд грн.