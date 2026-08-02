РФ атаковала Харьков беспилотниками: попадания зафиксированы в трех районах, трое пострадавших, среди них двое — дети
В Харькове зафиксированы попадания дронов (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Попадания зафиксированы в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах. Пострадали по меньшей мере три человека.
Обновлено в 06:49. Зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Индустриальном районе зафиксировано несколько ударов.
В результате атаки пострадали три человека: 74-летний мужчина, 8-летняя девочка и 13-летний мальчик. У всех пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании БПЛА типа Молния в Киевском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется.
1 августа в результате российской атаки на склад в Харькове, которым пользовались издательство Ранок и сеть книжных магазинов КнигоЛенд, было уничтожено около 600 тысяч учебников, а также книжная продукция общим тиражом около 8 миллионов экземпляров.
Как сообщил директор издательства Ранок Виктор Круглов, сумма ущерба от удара составляет около 1 млрд грн.