Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания в нескольких районах, пострадали два человека

16 апреля, 05:19
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Атака на Харьков 16 апреля (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Атака на Харьков 16 апреля (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В Харькове зафиксировали по меньшей мере два удара вражеских беспилотников. Один из дронов попал в Слободском районе, еще один — вблизи жилых домов в Индустриальном районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Терехов.

По предварительным данным, Харьков атаковали вражеские дроны. На момент первых сообщений было известно о как минимум двух ударах по городу, при этом информация об одном из мест попадания еще уточнялась.

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Один из «шахедов» ударил вблизи жилых домов в Индустриальном районе. Последствия этого удара выясняются.

В Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, а также перебит газопровод.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших. В то же время власти предупреждают, что над городом еще остаются вражеские беспилотники, поэтому жителей призывают быть осторожными.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины шахеды

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