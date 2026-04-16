Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания в нескольких районах, пострадали два человека

В Харькове зафиксировали по меньшей мере два удара вражеских беспилотников . Один из дронов попал в Слободском районе, еще один — вблизи жилых домов в Индустриальном районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Терехов.

По предварительным данным, Харьков атаковали вражеские дроны. На момент первых сообщений было известно о как минимум двух ударах по городу, при этом информация об одном из мест попадания еще уточнялась.



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Один из «шахедов» ударил вблизи жилых домов в Индустриальном районе. Последствия этого удара выясняются.

В Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, а также перебит газопровод.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших. В то же время власти предупреждают, что над городом еще остаются вражеские беспилотники, поэтому жителей призывают быть осторожными.