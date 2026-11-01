Во время массированного удара беспилотниками в ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали объекты энергетики Украины в четырех областях. В результате ударов без света остались сотни тысяч семей, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне атаковали подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, обеспечивающие электричеством жилые дома, в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

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«Повсюду работают ремонтные бригады. На данный момент сотни тысяч семей остаются без электричества», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что за эту неделю Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 КАБов и 44 ракеты разных типов, из них 36 — баллистические.

«Интенсивность ударов очень высока, и россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом перехватчиков баллистических ракет. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас, делая ставку на баллистику этой зимой», — подчеркнул президент.

В ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.

В результате российских ударов в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии. В Днепропетровской области без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. В Винницкой области ударам подверглись объекты энергетики и инфраструктура мобильной связи. В Житомирской области обесточено более 650 населенных пунктов.