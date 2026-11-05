РФ атаковала Днепр беспилотниками: возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, есть пострадавшие
Последствия российского удара по Днепру в ночь на 5 ноября (Фото: Александр Ганжа/Telegram)
В ночь на четверг, 5 ноября, российские войска атаковали Днепр беспилотниками. Пострадали по меньшей мере три человека.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, в результате атаки загорелись крыша частного дома и гаражи. Пожары также возникли на объектах критической инфраструктуры.
«На местах ударов работают экстренные службы», — отметил Ганжа.
Кроме того, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Самар.
3 ноября российские оккупационные войска атаковали Днепр. В Самарском районе зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница. 15 человек получили ранения.