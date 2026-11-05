РФ атаковала Днепр беспилотниками: возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, есть пострадавшие

5 ноября, 06:28
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Последствия российского удара по Днепру в ночь на 5 ноября (Фото: Александр Ганжа/Telegram)

Последствия российского удара по Днепру в ночь на 5 ноября (Фото: Александр Ганжа/Telegram)

В ночь на четверг, 5 ноября, российские войска атаковали Днепр беспилотниками. Пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в результате атаки загорелись крыша частного дома и гаражи. Пожары также возникли на объектах критической инфраструктуры.

«На местах ударов работают экстренные службы», — отметил Ганжа.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Самар.

3 ноября российские оккупационные войска атаковали Днепр. В Самарском районе зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница. 15 человек получили ранения.

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Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Город Днепр атака шахедов

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