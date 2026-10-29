Новая российская атака на Днепр. Оккупанты нанесли удар дроном по общежитию, возник пожар
Как сообщили в Днепропетровской ОГА (ОВА), в результате вражеского удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже общежития ПТУ в Днепре (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Вечером 29 октября российские оккупанты совершили новую атаку на Днепр и нанесли удар беспилотником по общежитию одного из профессионально-технических училищ.
Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.
«Загорелись несколько комнат на верхнем этаже [общежития — ред.]. По предварительным данным, люди не пострадали — они находились в укрытии», — написал он.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что здание общежития уже во второй раз пострадало от российских атак. Там выбито более полусотни окон. По его словам, по состоянию на 19:00 пожар потушен, а студентов будут расселять по другим общежитиям. Некоторые из них решили поехать домой.
Войска страны-агрессора России в четверг, 29 октября, нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.
Как сообщили в Укрзализныце, вражеский удар пришелся на одну из платформ, где находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.
Согласно данным Днепропетровской ОГА (ОВА), в результате этой атаки 14 человек получили многочисленные осколочные ранения — шестеро из них находились в тяжёлом состоянии.
Один из раненых, 40-летний мужчина, лишился обеих ног. Также среди шестерых тяжелораненых — 11-летний мальчик, заявил глава ОВА Александр Ганжа.
Позже Суспильне сообщило, что оккупанты нанесли новые удары с помощью дронов по Днепру, после чего в части города были зафиксированы перебои с электроснабжением.