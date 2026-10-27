Ночью РФ атаковала Буковину дронами: поврежден объект энергетики, есть пострадавшие

«По состоянию на 02:15 всем потребителям, оставшимся без света из-за повреждения объекта энергетики, восстановили электроснабжение», — написал он.

Осипенко добавил, что около трех часов ночи россияне снова попытались атаковать Буковину ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района, поэтому обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ночью Воздушным силам удалось сбить две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 255 из 280 российских ударных БПЛА. Общее количество баллистических ракет Искандер-М/С-400, которыми РФ атаковала Украину и Киев в частности, в Воздушных силах не уточнили. В то же время известно, что защитникам неба удалось нейтрализовать 56 из 69 реактивных БПЛА.

В столице сообщили о повреждении общежития и корпуса Государственного торгово-экономического университета недалеко от станции метро Лесная, а также о попадании в Южный мост и административное здание на Подоле.