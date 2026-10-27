Ночью РФ атаковала Буковину дронами: поврежден объект энергетики, есть пострадавшие

27 октября, 10:20
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Россияне ночью атаковали Буковину, поврежден объект энергетики (Фото: Reuters / Stringer)

Россияне ночью атаковали Буковину, поврежден объект энергетики (Фото: Reuters / Stringer)

В ночь на вторник, 27 октября, российские войска атаковали Черновицкую область ударными дронами. Поврежден объект энергетики, пострадали двое гражданских охранников, сообщил глава ОВА Руслан Осипенко.

«По состоянию на 02:15 всем потребителям, оставшимся без света из-за повреждения объекта энергетики, восстановили электроснабжение», — написал он.

Осипенко добавил, что около трех часов ночи россияне снова попытались атаковать Буковину ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района, поэтому обошлось без пострадавших и разрушений.

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В столице сообщили о повреждении общежития и корпуса Государственного торгово-экономического университета недалеко от станции метро Лесная, а также о попадании в Южный мост и административное здание на Подоле.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Энергетика Электроэнергия Буковина Черновцы Черновицкая область

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