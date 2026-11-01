Россияне ударили двумя шахедами по административному помещению в Черновцах, есть раненый

1 ноября, 16:21
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В результате российской атаки 67-летний мужчина получил осколочные ранения (Фото: Центр экстренной медицины Волыни)

В результате российской атаки 67-летний мужчина получил осколочные ранения (Фото: Центр экстренной медицины Волыни)

1 ноября 2026 года россияне атаковали Черновицкую область беспилотниками, два из которых попали в административное гражданское помещение в Черновцах, в результате чего 67-летний мужчина получил осколочные ранения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Он отметил, что пострадавшему оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали.

Также Осипенко сказал, что на месте падения обломков дронов возник пожар.

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Глава ОВА добавил, что третий беспилотник уничтожили мобильные огневые группы возле Черновцов.

С вечера 31 октября россияне массированно атакуют территорию Украины шахедами. Последствия российской атаки зафиксированы как минимум в пяти регионах.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Черновцы Война России против Украины атака шахедов российские атаки

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