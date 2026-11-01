Россияне ударили двумя шахедами по административному помещению в Черновцах, есть раненый
В результате российской атаки 67-летний мужчина получил осколочные ранения (Фото: Центр экстренной медицины Волыни)
1 ноября 2026 года россияне атаковали Черновицкую область беспилотниками, два из которых попали в административное гражданское помещение в Черновцах, в результате чего 67-летний мужчина получил осколочные ранения.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.
Он отметил, что пострадавшему оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали.
Также Осипенко сказал, что на месте падения обломков дронов возник пожар.
Глава ОВА добавил, что третий беспилотник уничтожили мобильные огневые группы возле Черновцов.
С вечера 31 октября россияне массированно атакуют территорию Украины шахедами. Последствия российской атаки зафиксированы как минимум в пяти регионах.