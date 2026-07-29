Войска РФ атаковали две АЗС в Сумской области — ОВА
Поврежденная АЗС в результате российского удара (фото иллюстративный) (Фото: REUTERS/Stringer)
Вечером вторника, 28 июля, российские оккупанты атаковали дронами две автозаправочные станции в Сумской области.
Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, россияне нанесли удары по АЗС в Сумской и Степановской громадах.
По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет.
«На автозаправочных станциях уже внедрен ряд решений по обеспечению безопасности для защиты сотрудников и посетителей», — отметил Григоров.
23 июля сообщалось, что войска РФ атаковали АЗС в Ковпаковском и Заречном районах Сум. В результате ударов возникли пожары.
5 июля Олег Григоров сообщил, что Россия планирует нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской области, а также в ряде других областей. Он подчеркнул, что руководство АЗС проинформировано, а также даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности.