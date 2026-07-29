Войска РФ атаковали две АЗС в Сумской области — ОВА

29 июля, 01:31
Google Читайте NV в Google
Поврежденная АЗС в результате российского удара (фото иллюстративный) (Фото: REUTERS/Stringer)

Поврежденная АЗС в результате российского удара (фото иллюстративный) (Фото: REUTERS/Stringer)

Вечером вторника, 28 июля, российские оккупанты атаковали дронами две автозаправочные станции в Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, россияне нанесли удары по АЗС в Сумской и Степановской громадах.

По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет.

Реклама

Читайте также:
«Не соответствует действительности». Синегубов опроверг информацию о том, что на трассе Харьков — Полтава уничтожены все АЗС

«На автозаправочных станциях уже внедрен ряд решений по обеспечению безопасности для защиты сотрудников и посетителей», — отметил Григоров.

23 июля сообщалось, что войска РФ атаковали АЗС в Ковпаковском и Заречном районах Сум. В результате ударов возникли пожары.

5 июля Олег Григоров сообщил, что Россия планирует нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской области, а также в ряде других областей. Он подчеркнул, что руководство АЗС проинформировано, а также даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины АЗС Сумская область Сумы

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies