Масштабная ночная атака дронов. В Житомире есть повреждения — мэр 28 мая, 09:09 В Житомире в результате ночной атаки есть повреждения (Фото:Дарья Вдовенко/Wikipedia)

В Житомире в результате ночной атаки дронов зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook

«Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения», — написал он.

Мэр пообещал предоставить детали позже. Он не уточнил, это было попадание или падение обломков после работы ПВО.

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Впоследствии глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что этой ночью враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов области.

«Были слышны взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — добавил он.



Ночью в воскресенье, 28 мая, россияне нанесли самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине. Враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО сбила 52 из них.

Утром в Житомире были слышны звуки взрывов и звуки работы ПВО.