Удар дронов-камикадзе по Белой Церкви: повреждены три здания инфраструктуры, пожар ликвидирован 5 октября, 13:59 Последние несколько недель РФ атакует Украину дронами-камикадзе, часть из них удается сбить (Фото:Генштаб ВСУ)

Во время атаки войск РФ дронами-камикадзе по Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

«В настоящее время осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший в результате шести попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено три здания инфраструктуры», — отметил он.

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Глава ОВА добавил, что жизни пострадавшего в результате атаки ничего не угрожает.

Власти города также приняли решение организовать учебный процесс дистанционно.

В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Инфографика: НВ

Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов.



