Удар дронов-камикадзе по Белой Церкви: повреждены три здания инфраструктуры, пожар ликвидирован
Последние несколько недель РФ атакует Украину дронами-камикадзе, часть из них удается сбить (Фото:Генштаб ВСУ)
Во время атаки войск РФ дронами-камикадзе по Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.
Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.
«В настоящее время осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший в результате шести попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено три здания инфраструктуры», — отметил он.
Глава ОВА добавил, что жизни пострадавшего в результате атаки ничего не угрожает.
Власти города также приняли решение организовать учебный процесс дистанционно.
В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов.