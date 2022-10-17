Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дроны-камикадзе

17 октября, 13:34
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Попытка сбить дрон-камикадзе самостоятельно может привести к худшим последствиям, чем атака беспилотника (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Попытка сбить дрон-камикадзе самостоятельно может привести к худшим последствиям, чем атака беспилотника (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к владельцам огнестрельного оружия с призывом не пытаться сбивать дроны-камикадзе самостоятельно.

В эфире телемарафона он заявил, что это может привести к худшим последствиям, чем сама атака дрона.

«Вероятность такого сбития чрезвычайно мала, а опасность, если например неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить», — сказал глава МВД.

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Он подтвердил, что во время сегодняшней атаки дронов-камикадзе по Киеву полицейским удалось сбить один из беспилотников из стрелкового оружия.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=OeXsKhyD22g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   МВД Украины Беспилотники Дроны Денис Монастырский Война России против Украины

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