В Воздушных силах ВСУ показали, как сбивали Шахеды во время ночной атаки РФ — видео

31 марта, 09:43
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Работа сил украинской ПВО в ночь на 31 марта (Фото:Скриншот видео Воздушных сил ВСУ/Telegram)

Работа сил украинской ПВО в ночь на 31 марта (Фото:Скриншот видео Воздушных сил ВСУ/Telegram)

Воздушных силах ВСУ показали, как уничтожали вражеские Шахеды в ночь на пятницу, 31 марта.

В пресс-службе ведомства в Telegram отметили, что часть дронов-камикадзе иранского производства уничтожили военные зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования Восток.

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«Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины по российским дронам-камикадзе иранского производства», — добавили там.

В ночь на 31 марта войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. По Харькову также ударили девятью ракетами С-300.

Всего украинские защитники уничтожили девять из десяти дронов. Их запускали из Брянской области РФ.

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В Харьковской области один из дронов попал по объекту критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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