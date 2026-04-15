Россия в течение дня атаковала Украину 20 ракетами Х-101, Искандером и более чем 360 БпЛА: подавляющее большинство сбили

По словам украинских офицеров, всего 15 апреля радиотехническими войсками ВС было обнаружено и сопровождено 382 вражеские воздушные цели — 349 БПлА удалось сбить и подавить (Фото: Воздушные силы ВСУ)

15 апреля (с 09:00 до 22:00) российские оккупанты нанесликомбинированный удар по Украине — ракетами наземного и воздушного базирования, а также ударными дронами.

Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ.

По словам украинских офицеров, всего за этот временной промежуток радиотехническими войсками ВС было обнаружено и сопровождено 382 воздушных цели:

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20 крылатых ракет Х-101 ( из акватории Каспийского моря);

из акватории Каспийского моря); крылатая ракета Искандер-К ( из Ростовской области РФ);

361 БПлА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма, около 200 из них — шахеды.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 22:00, системой ПВО было сбито/подавлено 369 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

крылатая ракета Искандер-К;

349 БПлА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов.

«Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях», — подытожили в Воздушных силах.

Фото: t.me/kpszsu

Ранее, в ночь с 14 на 15 апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что российские оккупанты нанесли удар по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них — шахеды.

Противовоздушная оборона Украины сбила и обезвредила 309 российских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, заявили украинские офицеры.

По данным Воздушных сил, в результате ночного обстрела зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков на 10 локациях.