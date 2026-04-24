В ночь на четверг, 24 апреля, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области (РФ), а также 107 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с шести направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили по Украине дроны из Шаталова, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крыма).

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Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение обломков в двух местах.

Воздушные силы предупредили, что в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. В Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Ночью россияне массированно атаковали дронами Одессу, есть попадания в жилые дома. Погибли два человека, 15 раненых. Войска РФ также атаковали шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге, двое мужчин получили ранения.