Россия ночью ударила по Украине двумя ракетами Искандер-М и более 100 дронами, есть попадания — Воздушные силы

24 апреля, 10:07
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Мобильно-огневые группы 58 мотопехотной бригады защищают север Харьковщины (Фото: t.me/br58ua)

Мобильно-огневые группы 58 мотопехотной бригады защищают север Харьковщины (Фото: t.me/br58ua)

В ночь на четверг, 24 апреля, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области (РФ), а также 107 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с шести направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили по Украине дроны из Шаталова, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крыма).

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Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение обломков в двух местах.

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Воздушные силы предупредили, что в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. В Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Ночью россияне массированно атаковали дронами Одессу, есть попадания в жилые дома. Погибли два человека, 15 раненых. Войска РФ также атаковали шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге, двое мужчин получили ранения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО атака шахедов атака дронами

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