Новая масштабная атака России: что известно о последствиях ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе в разных регионах Украины 17 октября, 16:35 Спасатели выносят тело погибшего из разрушенного дома в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS/Vadim Sarakhan)

В ночь на 17 октября и на следующее утро Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры и гражданских в ряде регионов.

Вечером 16 октября в Украине сбили девять дронов всего за час - с 21:30 до 22:30. После этого атака только усилилась. 17 октября на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что менее чем за сутки РФ выпустила по Украине 43 дрона-камикадзе, 37 из которых удалось сбить.

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НВ рассказывает, что известно о последствиях новой российской массированной атаки.

Киев

В Киеве первые взрывы в Шевченковском районе прогремели около 7:00. Глава Офиса президента Андрей Ермак сразу же заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

После первого удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких жилых домов.

Около 8:20 в Шевченковском районе Киева прогремели еще два взрыва. Почти сразу стало известно, что один из иранских дронов ударил по жилому дому. В Киевской областной военной администрации уточнили, что по состоянию на 9:00 по столице было четыре прилета.

После атак в Киеве перекрыли ряд улиц

В 13:32 Кличко сообщил, что из-под завалов жилого дома достали тело погибшей женщины, а троих пострадавших госпитализировали. Немного позже стало известно, что из-под завалов спасли кота погибшей.

Впоследствии число погибших возросло до трех, а пострадавших - до четырех. 19 человек удалось спасти.

Инфографика: НВ

В 12:10 мэр Кличко сообщил, что в столице прогремели пять взрывов. По его словам, всего в сторону столицы летели 28 дронов, большинство удалось сбить.

В эфире телемарафона мэр констатировал, что полуразрушенное здание в Шевченковском районе столицы восстановить невозможно.

В 15:51 Кличко заявил в своем Telegram-канале, что под завалами дома обнаружили тело четвертого погибшего. Он добавил, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – работники ГСЧС.

По словам мэра, под завалами все еще могут находиться люди.

Днепропетровская область

В 7:35 глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что россияне всю ночь атаковали область ракетами, Градами и тяжелой артиллерией.

Только в Никопольский район прилетело более 30 вражеских снарядов. В результате обстрелов были повреждены дома в Марганецкой и Червононогригорьевской общинах.

Одна из ракет ударила по объекту энергетической инфраструктуры в области – из-за этого в Днепре ввели веерные отключения света. В ДТЭК сообщили, что они могут продолжаться более четырех часов.

В 12:16 Резниченко сообщил о новом ударе в Днепропетровской области — удар был нанесен по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Он вызвал пожар и серьезные разрушения. Глава Днепропетровской ОВА призвал жителей области экономить электроэнергию, особенно с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Николаев

В Николаеве в ночь на 17 октября три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. В результате начался пожар.

Запорожье

В ночь на 17 октября оккупанты нанесли новые ракетные удары по Запорожью, однако разрушений и пострадавших в результате этой атаки не было.

Сумская область

В Сумской области вечером 16 октября пять раз из Градов и минометов обстреляли Великописаревскую громаду, зафиксировано 54 прилета. Еще 20 ракет выпустили два вертолета по окрестностям одного из сел. В результате этих обстрелов было повреждено гражданское аграрное предприятие.

Белопольскую громаду в течение 16 октября дважды обстреляли из минометов, повредив критическую инфраструктуру, из-за чего ряд абонентов был отключен от электроснабжения: по состоянию на 18:00 был 2151 отключенный абонент на 20:00 осталось 1030.

Краснопольскую громаду оккупанты обстреливали пулеметными очередями со стороны России.

В 7:23 17 октября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в 5 утра был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе. Он отметил, что в результате удара есть пострадавшие, но не уточнил их количество.

В 12:52 глава Сумской ОВА написал, что в результате удара погибли по меньшей мере три человека и еще девять были ранены, причем под завалами до сих пор находятся люди.

В 14:34 Живицкий сообщил, что в результате удара в Роменском районе вспыхнул пожар, который удалось локализовать. На тот момент из-под завалов удалось спасти двух человек и поиски продолжались.



Одесская область

Утром 17 октября кафиры оккупанты также нанесли удар по Одесской области ракетой X-59, выпущенной из акватории Черного моря с самолета Су-35. В результате удара был поврежден объект инфраструктуры.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко также сообщил, что в ночь на 17 октября над Одесской областью сбили шесть дронов-камикадзе.

Винницкая область

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram-канале в 15:15 сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры в регионе.

По предварительным данным, жертв в результате этого попадания не было.