В разных регионах Украины стали фиксировать больше случаев сброса мин ПТМ-3 с российских шахедов.

Об этом сообщил в понедельник, 12 января, специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей ((Флеш) Бескрестнов.



Он отметил, что практика сброса мин с дронов была у россиян и раньше. Однако сейчас враг активизировался, используя погодные условия. В глубоком снегу мины не видно, пояснил Флеш.

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Специалист также отметил, что иногда россияне просто минируют определенные участки на земле, но чаще минирование осуществляется на локациях рядом с точкой падения шахеда. У мины есть магнитный детонатор. Враг рассчитывает на то, что к месту падения дрона поедет полиция или техника ГСЧС и подорвется.

Флеш порекомендовал не приближаться на автомобиле к упавшему шахеду (особенно по траектории его падения).

В ночь на 12 января в Киеве в результате попадания российского БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. По другому адресу в том же районе обломки беспилотника упали возле жилого дома, взрывной волной выбило окна.

Один из очевидцев ночной атаки сообщил, что в доме также «повылетали все двери», были повреждены балконы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 января Россия атаковала Украину 156 ударными дронами, зафиксировано попадание 16 БпЛА.