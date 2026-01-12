Расчет на то, что техника подорвется. Россияне воспользовались погодой, чтобы сброшенные ими с дронов мины оставались незамеченными — Флеш

12 января, 14:33
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Контейнер с миной на борту шахеда (Фото: Сергій FLASH/Telegram)

Контейнер с миной на борту шахеда (Фото: Сергій FLASH/Telegram)

В разных регионах Украины стали фиксировать больше случаев сброса мин ПТМ-3 с российских шахедов.

Об этом сообщил в понедельник, 12 января, специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей ((Флеш) Бескрестнов.

Он отметил, что практика сброса мин с дронов была у россиян и раньше. Однако сейчас враг активизировался, используя погодные условия. В глубоком снегу мины не видно, пояснил Флеш.

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Специалист также отметил, что иногда россияне просто минируют определенные участки на земле, но чаще минирование осуществляется на локациях рядом с точкой падения шахеда. У мины есть магнитный детонатор. Враг рассчитывает на то, что к месту падения дрона поедет полиция или техника ГСЧС и подорвется.

Флеш порекомендовал не приближаться на автомобиле к упавшему шахеду (особенно по траектории его падения).

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В ночь на 12 января в Киеве в результате попадания российского БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. По другому адресу в том же районе обломки беспилотника упали возле жилого дома, взрывной волной выбило окна.

Один из очевидцев ночной атаки сообщил, что в доме также «повылетали все двери», были повреждены балконы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 января Россия атаковала Украину 156 ударными дронами, зафиксировано попадание 16 БпЛА.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Дроны Война России против Украины Минирование шахеды

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