Ночью РФ атаковала Украину 58 дронами: зафиксировано попадание восьми БПЛА

В ночь на вторник, 21 июля (с 18:00 20 июля), россияне атаковали Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Курск, Орёл — РФ, Донецк — ВОТ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

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По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены 46 российских БПЛА типов Shahed, Гербера и Италмас, барражирующих боеприпасов Бандероль, а также дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА в семи локациях.

В Воздушных силах предупредили, что атака РФ продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Вечером 20 июля россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети. Всего пострадали двое взрослых и четверо детей. В больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку.

После этого российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города. В результате одного из них на территории торгового центра возник масштабный пожар.