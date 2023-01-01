С надписью С новым годом. Полиция показала сбитый дрон Shahed, которым РФ пыталась атаковать Украину 1 января, 09:06 На некоторых дронах Shahed, которым РФ пыталась атаковать Украину, была надпись С новым годом (Фото:Андрей Небытов/facebook.com)

В полиции показали обломки иранского дрона, которым РФ пыталась атаковать Украину в ночь на воскресенье, 1 января.



Как сообщил в Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небытов, обломки вражеских беспилотников нашли на спортивной площадке.

«Обломки шахида — часть ночного поздравления от „братского народа“ с Новым годом. Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко — style», — написал он.

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Фото: Андрей Небытов/facebook.com

Фото: Андрей Небытов/facebook.com

Практически всю новогоднюю ночь в Киеве и не только звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе.

В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.

По данным столичных властей, в Киеве силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных целей.