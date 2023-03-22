Атака дронов на Ржищев: количество погибших возросло до четырех
ANDRII NEBYTOV/Telegram
В Ржищеве Киевской области количество погибших в результате российской атаки дронов в ночь на 22 марта возросло до четырех. Еще одно тело достали с пятого этажа разрушенного общежития.
З п’ятого поверху зруйнованого дронами Shahed гуртожитку в Ржищеві Київської області дістали ще одного загиблого під час атаки у ніч проти середи, 22 березня.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
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