Атака дронов на Ржищев: количество погибших возросло до четырех

22 марта, 11:02
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ANDRII NEBYTOV/Telegram

ANDRII NEBYTOV/Telegram

В Ржищеве Киевской области количество погибших в результате российской атаки дронов в ночь на 22 марта возросло до четырех. Еще одно тело достали с пятого этажа разрушенного общежития.

З п’ятого поверху зруйнованого дронами Shahed гуртожитку в Ржищеві Київської області дістали ще одного загиблого під час атаки у ніч проти середи, 22 березня.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Редактор: Катерина Денисова
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