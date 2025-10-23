РФ атаковала 23 населенных пункта Черниговской области за сутки: в Новгород-Северском поврежден энергообъект

За прошедшие сутки российские войска атаковали 23 населенных пункта Черниговской области , совершив 52 обстрела. В области зафиксировали около 130 взрывов, сообщил в четверг, 23 октября, глава ОВА Вячеслав Чаус.

В результате обстрела пострадал житель Черниговского района — его госпитализировали. В другом населенном пункте из-за атаки беспилотников повреждены жилые дома.

В Корюковском районе российские дроны ударили по объекту инфраструктуры в приграничной общине. На месте прилета возник пожар, ликвидированный пожарными.



В Новгород-Северском районе есть попадание в энергообъект, заявил Чаус.

Фото: Вячеслав Чаус / Телеграмм

Ситуация [со светом ] сложная. По всей области продолжают действовать графики почасовых отключений, а в некоторых районах – аварийные. Энергетики работают», - написал глава ОВА.

Фото: Вячеслав Чаус / Telegram

22 октября в Укрэнерго сообщили, что из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты большинство регионов Украины перешли на аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация наблюдается на Сумщине и Черниговщине.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в том числе кафиры нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.