Ночью россияне выпустили по Украине пять ракет Х-59/69 и почти 200 дронов: есть попадания
Россияне атаковали Украину ночью дронами и ракетами (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 24 июля (с 18:00 23 июля) российские войска атаковали Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 180 ударными БПЛА типов Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.
По данным военных, россияне запустили дроны с направлений: Брянск, Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск (РФ), Донецк (временно оккупированная территория), Гвардейское, Чауда (временно оккупированная территория АР Крым).
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты и 14 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падение сбитых дронов (их обломков) — в восьми.
В результате российской атаки 23 июля был поврежден энергетический объект в Черниговской области. Из-за удара без электроснабжения остались более 70 тысяч абонентов в Чернигове, а также в Черниговском и Корюковском районах.
В облэнерго отметили, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью.