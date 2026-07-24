Ночью россияне выпустили по Украине пять ракет Х-59/69 и почти 200 дронов: есть попадания

В ночь на 24 июля (с 18:00 23 июля) российские войска атаковали Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 180 ударными БПЛА типов Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

По данным военных, россияне запустили дроны с направлений: Брянск, Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск (РФ), Донецк (временно оккупированная территория), Гвардейское, Чауда (временно оккупированная территория АР Крым).

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты и 14 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падение сбитых дронов (их обломков) — в восьми.

В результате российской атаки 23 июля был поврежден энергетический объект в Черниговской области. Из-за удара без электроснабжения остались более 70 тысяч абонентов в Чернигове, а также в Черниговском и Корюковском районах.

В облэнерго отметили, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью.