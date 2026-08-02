Россияне атаковали Украину более чем сотней дронов с четырех направлений: есть попадания и падение обломков

В ночь на воскресенье, 2 августа (с 18:00 1 августа), россияне атаковали Украину 133 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Орел, Курск (РФ), оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 109 вражеских БПЛА, барражирующих боеприпасов и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА в 19 местах, а также падение обломков в трех местах.

В ночь на 2 августа россияне атаковали Украину дронами. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Запорожье и Харькове гремели взрывы. Зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. Обошлось без пострадавших. Кроме того, зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА в Индустриальном районе Харькова.