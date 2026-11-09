В ночь на понедельник, 9 ноября (с 18:00 8 ноября), российские войска атаковали Украину 317 ударными БПЛА типа Shahed (105 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 271 российский беспилотник типа Shahed (81 из них — реактивный), а также пять дронов других типов (S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера).

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В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 31 месте, а также падение сбитых объектов (обломков) в девяти местах.

В Воздушных силах предупредили, что несколько ударных дронов все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября Россия атаковала Украину реактивными и бензиновыми шахедами, а также ракетами и КАБами. Сообщалось о взрывах в Сумах и Черкассах, а также о массированных ударах по Кременчугу и Одесской области.

Россия нанесла удары беспилотниками по отелю и многоквартирному дому в Кременчуге, в результате в обоих местах попадания возникли пожары, пострадали семь человек.

Одесская область подверглась массированной атаке на объекты энергетики, на севере региона наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, специалисты компании ДТЭК Одесские электросети уже приступили к ликвидации последствий и делают все возможное, чтобы вернуть людям свет, несмотря на постоянные воздушные тревоги.