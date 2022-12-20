Атака иранскими дронами: 19 декабря РФ совершила самый массированный обстрел

20 декабря, 15:00
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Атака РФ иранскими беспилотниками 19 декабря была самой массированной (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Атака РФ иранскими беспилотниками 19 декабря была самой массированной (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 19 декабря, РФ совершила самую массированную атаку с помощью иранских беспилотников Shahed.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вчера, как известно, День Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из наибольших „шахедных“ обстрелов по количеству… 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины», — сказал Игнат.

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По его словам, атак с применением такого количества иранских дронов еще не было.

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Представитель командования также отметил, что после длительной паузы с 7 декабря украинские силы сбили уже 67 беспилотников типа Shahed.

Игнат добавил, что теперь оккупанты применяют беспилотники с другой локации. Если раньше они запускали дроны из Крыма и Херсонской области, то сейчас точки запуска перемещены в Краснодарский край.

Две воздушных тревоги подряд длились в столице около четырех часов, с 2:00 ночи почти до 6 утра.

По данным КМВА, Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 18 из них. ПВО работала также в Киевской области.

Всего из 35 ударных дронов, запущенных ночью по Украине, были сбиты 30.

https://www.youtube.com/watch?v=2ppddsZ_v9Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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