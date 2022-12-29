Оккупанты атаковали Харьков 13 иранскими дронами: 11 из них сбили силы Украины — Генштаб 29 декабря, 07:15 Ночью оккупанты атаковали Харьков иранскими дронами (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В ночь на четверг, 29 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова с применением иранских дронов Shahed-136.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 29 декабря.

Всего оккупанты применили для атаки 13 иранских беспилотников.

Силы обороны Украины сбили 11 вражеских дронов.

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Вечером 28 декабря взрывы прогремели в Днепре. В Воздушном командовании Восток сообщили, что уничтожили пять вражеских БПЛА в Днепропетровской области.

Также несколько беспилотников сбили в небе над Николаевской областью.

Мэр Харькова Игорь Терехов вечером сообщал, что оккупанты второй раз за день ударили по городу. Войска РФ с помощью дронов атаковали один из объектов инфраструктуры.