Оккупанты атаковали Харьков 13 иранскими дронами: 11 из них сбили силы Украины — Генштаб
Ночью оккупанты атаковали Харьков иранскими дронами (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
В ночь на четверг, 29 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова с применением иранских дронов Shahed-136.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 29 декабря.
Всего оккупанты применили для атаки 13 иранских беспилотников.
Силы обороны Украины сбили 11 вражеских дронов.
Вечером 28 декабря взрывы прогремели в Днепре. В Воздушном командовании Восток сообщили, что уничтожили пять вражеских БПЛА в Днепропетровской области.
Также несколько беспилотников сбили в небе над Николаевской областью.
Мэр Харькова Игорь Терехов вечером сообщал, что оккупанты второй раз за день ударили по городу. Войска РФ с помощью дронов атаковали один из объектов инфраструктуры.