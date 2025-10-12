РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в трех областях Украины — Минэнерго

12 октября, 12:10
Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на 12 октября российские войска нанесли удары по энергетическим и газотранспортным объектам на территории Украины, сообщили в Министерстве энергетики.

В результате атаки повреждены объекты в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

Спасатели и энергетические службы проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

В ГСЧС сообщали, что в результате попаданий в Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, горела база отдыха, хозяйственная постройка частного домохозяйства, также повреждено здание одной из районных государственных администраций.

По предварительной информации, пострадал один человек.

В Белгород-Днестровском Одесской области в результате ночной атаки российских беспилотников повреждены системы электро- и водоснабжения. В городе частично пострадали объекты критической инфраструктуры. Из-за этого в некоторых районах временно прекратились подача электроэнергии и воды.

В Донецкой ОВА сообщили, что вся Донецкая область осталась без электроснабжения в результате российской атаки.

Глава Черниговской областной военной администрации заявил, что в Нежинском районе российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются работы по устранению последствий вражеских ударов по энергообъектам, а также действует график почасовых отключений электроэнергии.

В ночь на 12 октября (с 20:00 11 октября) российские войска атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях, сообщили военные.

