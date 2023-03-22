Ночная атака дронами: в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры 22 марта, 08:34 Спасатели ликвидируют последствия вражеских атак РФ (Фото:ГСЧС)

Во время атаки дронами-камикадзе по Украине в ночь на среду, 22 марта, в Житомирской области был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, жертв и пострадавших в результате попадания в объект нет.

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Также над областью удалось сбить три беспилотника российских оккупантов.

В ночь на 22 марта в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

Всего оккупанты выпустили 21 беспилотник, 16 из них удалось сбить силам украинской ПВО.