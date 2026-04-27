В ночь на понедельник, 27 апреля, российские войска нанесли удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области . В результате российской атаки пострадали 11 человек, из них двое детей, сообщили в ГСЧС.

Из-за попадания в многоэтажку разрушены квартиры, возник пожар. Также поврежден частный дом и квартира на 15-м этаже, сообщили спасатели.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Возникло возгорание гостиницы, автомобилей, грузовиков и дачных домов. Огонь охватил недействующий магазин и сооружения одесского фуникулера. Пожары ликвидировали.

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Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В ночь на 27 апреля российские оккупанты массированно атаковали Одессу ударными БПЛА. В результате удара повреждены жилые дома, гостиница, объекты в центре города. На местах ударов возникли локальные пожары.

Последствия атаки зафиксированы в трех районах:

В Приморском районе — больше всего повреждений: пострадали жилые дома, отель и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

В Хаджибейском и Киевском районах россияне попали в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.