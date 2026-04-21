Российские войска ударили дроном по админзданию в центре Харькова и гражданскому предприятию

Армия страны-агрессора России утром вторника, 21 апреля, нанесла удар по Харькову , во время которого вражеский дрон попал в административное здание в центре города, а также в гражданское предприятие.

Обновлено 09:10 Терехов сообщил, что в Киевском районе российский дрон попал в гражданское предприятие. По его словам, информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

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Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он уточнил, что российские войска атаковали Шевченковский район города.

По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Россия днем 18 апреля нанесла ракетный удар по центру Харькова, в частности в Шевченковском районе.

Российские войска 16 апреля атаковали центр Харькова дронами, попав в офисное здание в Киевском районе, из-за чего произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, спасатели ликвидировали возгорание.

