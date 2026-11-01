В Харьковском районе россияне ударили по пятиэтажке и частным домам, пострадали пять человек

Последствия российского удара по жилой пятиэтажке в селе Васищево Харьковского района, 1 ноября 2026 года (Фото: Олег Синєгубов via Telegram)

Вечером 1 ноября россияне атаковали дронами село Васищево Харьковского района, в результате чего были повреждены жилая пятиэтажка и частные дома, а также пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома, также повреждены два частных жилых дома.

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Пострадали 18-летний подросток и 48-летняя, 67-летняя, 33-летняя и 71-летняя женщины.

Кроме того, возник пожар в теплице площадью 20 квадратных метров, его локализовали.