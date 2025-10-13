В ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — ударные, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение обломков — на двух.

Военные предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В Одесской области в результате российской атаки шахедами в ночь на 13 октября зафиксировано попадание в объекты гражданского назначения. Возник масштабный пожар, пострадал человек.

В Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК. 12 октября сообщалось, что в Донецкой области нет света в результате российской атаки, были обесточены все населенные пункты.