Российские войска атаковали Украину 82 ударными дронами: зафиксировано попадание 13 БпЛА — Воздушные силы
Мобильная группа ПВО сбивает российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Александр Медведев / NV)
В ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — ударные, сообщили Воздушные силы.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение обломков — на двух.
Военные предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
В Одесской области в результате российской атаки шахедами в ночь на 13 октября зафиксировано попадание в объекты гражданского назначения. Возник масштабный пожар, пострадал человек.
В Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК. 12 октября сообщалось, что в Донецкой области нет света в результате российской атаки, были обесточены все населенные пункты.
- Армия РФ нанесла авиаудар по храму в Константиновке: есть погибшие и раненые, двухлетний сын священника выжил
- Массированный обстрел 5 октября. Во Львовской области умер пятый член семьи, дом которой разрушила российская ракета
- РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в трех областях Украины — Минэнерго