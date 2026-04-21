Последствия ударов по Сумах в ночь на 21 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Сумах. Зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, известно о шести травмированных, среди них — 17-летний ребенок.

09:05 Все очаги пожаров в Сумах ликвидированы, спасатели ГСЧС показали последствия атаки

В ГСЧС уточнили, что в результате массированных ударов по городу были зафиксированы попадания на семи различных локациях.

Реклама

Повреждения получили многоквартирные жилые дома и лечебное учреждение, также произошло возгорание гражданских автомобилей. Из-за угрозы повторных атак, спасатели несколько раз приостанавливали работы и отходили в безопасное место.

07:14 В Национальной полиции показали фото последствий российской ночной атаки на город и сообщили, что пострадавших уже шестеро, среди них 17-летний ребенок.

Сразу несколько ударов пришлось по спальному району Сум, подтвердили в полиции.

04:04 По словам городского головы Сум Артема Кобзаря, в результате атаки выбиты окна в жилых домах, также загорелись автомобили. Кроме того, есть попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате ночного удара предварительно травмированы четыре человека. Среди пострадавших — 17-летний ребенок, его и двух мужчин госпитализировали. Еще одному человеку оказали помощь на месте.

Ранее ночью глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что россияне нанесли массированный удар по Сумах, вражеские беспилотники попали в жилой сектор.

Сообщалось о поврежденных многоэтажках, гражданских автомобилях и попадании БпЛА на территорию лечебного учреждения.