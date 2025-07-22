Ночная атака РФ по Одессе: в городе пожары, выбитые окна и сожженные машины

В городе есть разрушения в результате атаки (Фото: Труховнов via Telegram)

В ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе работала система противовоздушной обороны, есть многочисленные разрушения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

«В акватории Черного моря вблизи Одессы зафиксирована группа ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях! Работает ПВО», — говорится в сообщении Воздушных сил.

В 02:24 городской голова Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы. Накануне глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

Чуть позже Труханов уточнил: «В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания».

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется.