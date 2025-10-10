В Черноморске Одесской области восстановили электроснабжение после российской атаки 9 октября

Критическая инфраструктура в Черноморске работает в штатном режиме (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

По состоянию на утро пятницы, 10 октября, в городе Черноморск Одесской области восстановили электроснабжение после российского обстрела 9 октября.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Он отметил, что критическая инфраструктура в Черноморске работает в штатном режиме.

В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Повреждения получила гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура, возникли масштабные пожары.

Реклама

Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов. Городской голова Черноморска Василий Гуляев отметил, что в громаде отсутствует электроснабжение, кроме села Бурлачья Балка.

В ДТЭК заявили, что войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.