В Черноморске Одесской области восстановили электроснабжение после российской атаки 9 октября
Критическая инфраструктура в Черноморске работает в штатном режиме (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)
По состоянию на утро пятницы, 10 октября, в городе Черноморск Одесской области восстановили электроснабжение после российского обстрела 9 октября.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
Он отметил, что критическая инфраструктура в Черноморске работает в штатном режиме.
В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Повреждения получила гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура, возникли масштабные пожары.
Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов. Городской голова Черноморска Василий Гуляев отметил, что в громаде отсутствует электроснабжение, кроме села Бурлачья Балка.
В ДТЭК заявили, что войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.