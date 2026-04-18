В результате удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе ранены водитель и трое пассажиров (Фото: Олександр Ганжа via Telegram)

18 апреля российские военные ударили FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Покровской громаде Никопольского района , ранив четырех человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Он уточнил, что ранены 65-летний водитель и трое пассажиров: женщины в возрасте 73 и 82 года и 14-летний подросток.

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Одну из раненых женщин госпитализировали.

«Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно», — отметил Ганжа.

Последние атаки россиян на Никополь

4 апреля российские войска атаковали FPV-дронами рынок в Никополе, в результате чего пострадали 28 человек, среди которых ребенок. Погибли пять человек — три женщины и двое мужчин.

В тот же день в результате атаки российских оккупантов на Никопольщину пострадали три человека, среди них младенец и шестилетний мальчик.

1 апреля россияне нанесли артиллерийские и дроновые удары по Никополю, в результате чего пострадали 10 человек.