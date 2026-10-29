Российский дрон ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре, много погибших и пострадавших (Фото: ГСЧС Украины)

Об этом сообщило Воздушное командование Восток Воздушных сил ВСУ.

Три вражеских дрона были сбиты уничтожены противовоздушной обороной, но один из них ударил по перрону железнодорожного вокзала в Днепре.

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На данный момент известно о 13 погибших и 13 раненых.

29 октября войска государства-агрессора РФ нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу и гражданскому электропоезду в городе Днепр. Под ударом оказалась одна из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным ответам на российскую эскалацию и к ужесточению санкций против Москвы.

«Сколько таких террористических ударов нанесла Россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию… Пришло время для новых, более жестких санкционных шагов ЕС, Америки и G7», — написал Зеленский в соцсетях.

27 октября в результате российской атаки на Днепр в городе были повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек и два лицея, сгорело покрытие на детском стадионе. Дети и работники учебного заведения не пострадали, так как в момент атаки находились в укрытии.