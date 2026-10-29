ПВО уничтожила 3 из 4 дронов в Днепропетровской области, но один ударил по вокзалу в Днепре — Воздушные силы
Российский дрон ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре, много погибших и пострадавших (Фото: ГСЧС Украины)
В четверг, 29 октября, около 11:00 российские агрессоры атаковали Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными беспилотниками.
Об этом сообщило Воздушное командование Восток Воздушных сил ВСУ.
Три вражеских дрона были сбиты уничтожены противовоздушной обороной, но один из них ударил по перрону железнодорожного вокзала в Днепре.
На данный момент известно о 13 погибших и 13 раненых.
29 октября войска государства-агрессора РФ нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу и гражданскому электропоезду в городе Днепр. Под ударом оказалась одна из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным ответам на российскую эскалацию и к ужесточению санкций против Москвы.
«Сколько таких террористических ударов нанесла Россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию… Пришло время для новых, более жестких санкционных шагов ЕС, Америки и G7», — написал Зеленский в соцсетях.
27 октября в результате российской атаки на Днепр в городе были повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек и два лицея, сгорело покрытие на детском стадионе. Дети и работники учебного заведения не пострадали, так как в момент атаки находились в укрытии.