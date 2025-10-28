Ночная атака РФ. В центре Чернигова упал шахед

28 октября, 02:07
Российские шахеды атакуют Чернигов 27 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 28 октября в центре Чернигова зафиксировано падение шахеда. Россия осуществила очередную ночную атаку.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются», — написал глава МВА.

За несколько минут до инцидента жители сообщали о мощном взрыве в центре Чернигова.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 23:45 было зафиксировано движение вражеского беспилотника с востока в направлении города.

По состоянию на 00:25 тревога из-за «шахедной» опасности действовала только на севере Черниговской и Сумской областей.

Однако уже около 00:40 Воздушные силы предупредили о новых группах дронов, движущихся с севера курсом на Чернигов.

Накануне, 27 октября, российские войска атаковали Чернигов и область ударными беспилотниками. По данным военных, в воздушном пространстве вблизи города находилось около 15 шахедов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чернигов шахеды Война России против Украины

