Удары РФ дронами-камикадзе по Украине: в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома 2 января, 08:47 Спасатели ликвидируют последствия вражеских адаров (Фото:ГСЧС)

В результате ударов РФ иранскими дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 2 января, поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram.

По его словам, повреждены также частные дома.

«Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов — очередной акт терроризма от России. В результате ударов в регионе повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома», — отметил он.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеской ночной атаки нет.

Все службы работают на местах. Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки.

В ночь на 2 января РФ атаковала Киев и другие города Украины дронами-камикадзе Shahed и запускала ракеты. В результате ударов в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе действуют аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

В новогоднюю ночь российские оккупанты также запускали дроны-камикадзе по Киевской области. Их обломки обнаружили в трех районах.