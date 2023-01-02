Удары РФ дронами-камикадзе по Украине: в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома
Спасатели ликвидируют последствия вражеских адаров (Фото:ГСЧС)
В результате ударов РФ иранскими дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 2 января, поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram.
По его словам, повреждены также частные дома.
«Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов — очередной акт терроризма от России. В результате ударов в регионе повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома», — отметил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеской ночной атаки нет.
Все службы работают на местах. Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки.
В ночь на 2 января РФ атаковала Киев и другие города Украины дронами-камикадзе Shahed и запускала ракеты. В результате ударов в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе действуют аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.
В новогоднюю ночь российские оккупанты также запускали дроны-камикадзе по Киевской области. Их обломки обнаружили в трех районах.