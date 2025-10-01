Российские оккупанты ударили по Украине пятью ракетами и 49 БПЛА — Воздушные силы
Украинские военнослужащие из 3-й штурмовой бригады наносят удары по российским оккупантам в Харьковской области (Фото: REUTERS/Stringer)
Российские оккупанты в ночь на 1 октября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
В ночь на 1 октября россияне атаковали 49 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Сообщается, что оккупанты также применили противокорабельную ракету Оникс с территории временно оккупированного Крыма, а также четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, которые были запущены из Орловской области РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 44 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Также зафиксировано попадание пяти ракет и дронов противника на шести локациях.
В ночь на 1 октября российские войска совершили новую волну воздушных атак по территории Украины с применением ударных беспилотников и авиационных бомб.