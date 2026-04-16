РФ атаковала Полтавскую область: в двух районах повреждены жилые дома

Во время массированной атаки на Украину россияне ударили по Полтавской области (Фото: REUTERS/Stringer)

Российские войска в ночь на четверг, 16 апреля, атаковали Полтавскую область . В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена кровля жилого здания.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, в Полтавском районе обломками повреждена кровля и остекление окон двухэтажного жилого дома.

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В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ночью 16 апреля Россия атаковала Украину шахедами и ракетами, в ряде регионов раздавались взрывы.

В Киеве в результате обстрела погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик, пострадали 45 человек. В Одессе погибли семь человек, еще 11 — пострадали.

В Днепре в результате российских ударов погибли два человека, еще 30 — получили ранения. В городе изуродованы офисное и административное здания, жилые дома, предприятие и автомобили.