РФ атаковала Полтавскую область: в двух районах повреждены жилые дома
Во время массированной атаки на Украину россияне ударили по Полтавской области (Фото: REUTERS/Stringer)
Российские войска в ночь на четверг, 16 апреля, атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена кровля жилого здания.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
По его словам, в Полтавском районе обломками повреждена кровля и остекление окон двухэтажного жилого дома.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Ночью 16 апреля Россия атаковала Украину шахедами и ракетами, в ряде регионов раздавались взрывы.
- Россия в течение дня атаковала Украину 20 ракетами Х-101, Искандером и более чем 360 БпЛА: подавляющее большинство сбили
- Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания в нескольких районах, пострадали два человека
- Шахеды между многоэтажками, пожары после ударов баллистикой, повторные удары по медикам: последствия атаки по Киеву — фоторепортаж
В Киеве в результате обстрела погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик, пострадали 45 человек. В Одессе погибли семь человек, еще 11 — пострадали.
В Днепре в результате российских ударов погибли два человека, еще 30 — получили ранения. В городе изуродованы офисное и административное здания, жилые дома, предприятие и автомобили.