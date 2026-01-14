Россияне атаковали Украину баллистикой и 113 дронами: зафиксировано попадание двух ракет и более 20 БпЛА

Российские войска в ночь на среду, 14 января, атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды. Об этом сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила одну баллистическую ракету и 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков БпЛА на трех локациях.

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Воздушные силы отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В Киеве утром в среду, 14 января, объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов. В результате вражеской атаки горит квартира в многоэтажке в Оболонском районе, сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

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Ночью 13 января Россия осуществила массированную атаку по Киеву и Киевской области, в результате чего в столице и регионе снова возникли перебои с электроэнергией и теплоснабжением, ДТЭК сообщала о введении экстренных отключений света. Почти 500 многоэтажек в Киеве оставались без тепла.

Сообщалось, что ряд городов, в частности Ирпень, Буча и Гостомель остались почти полностью без света.